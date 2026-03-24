Gülşen'in Erol Köse'nin yakın dostu Bülent Ersoy'a tepkisi yeniden konuşuluyor!

Erol Köse'nin intiharının ardından geçmiş defterler yeniden açıldı. Gülşen-Erol Köse ilişki de konuşulan konular arasında.

Erol Köse ile Gülşen arasındaki ilişki, Gülşen’in Erol Köse Production ile çalıştığı dönemde başlamıştı. Erol Köse Gülşen'e “boşandım” demiş ve aşk yaşanmıştı. Öte yandan Erol Köse katıldığı bir televizyon programında Gülşen’le ilişkisini açık açık dile getirmiş ve ortalık karışmıştı.

Gülşen Erol Köse ile ilişkisini bitirdikten sonra Bülent Ersoy'un programına çıkmıştı.

Erol Köse'nin dostu olan Bülent Ersoy, ilişkiye çok sert tepki göstererek; “Nasıl evli bir adamla birlikte olabilirsiniz?” sözleriyle Gülşen’i hedef almıştı.

Burada Gülşen Diva'ya "Erol Köse'nin maşası olmamalısınız" demişti.

Programda Gülşen ve Bülent Ersoy arasında yaşanan gerilim Erol Köse'nin ölümü sonrası yeniden gündeme geldi. O video defalarca kez paylaşıldı ve Bülent Ersoy X'te TT oldu.