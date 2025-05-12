Gülşen'in transpran giymesinin sebebi dış güçlermiş! Dalga konusu olan açıklama...

Gülşen Harbiye konseriyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Eleştirilere rağmen iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken Gülşen transparan seçimiyle dikkat çekti.

Konserde 'İşte tam da böyle; yağmurda, soğukta, zorda ve daha beterinde birbirimizin yakasını hiç bırakmayalım. Öyle, böyle güneşi açtıracağız bu memlekette!' ifadelerini kullanan Gülşen sosyal medyada da konuşuldu.

Transparan kıyafeti çok konuşulan Gülşen, Söylemezsem Olmaz masasında ise eleştirildi. Bilal Özcan ise ilginç analiziyle sosyal medyada dalga konusu oldu.

"ANADAN ÜRYAN..."

"Rezalet ya rezalet" diyen yorumcu daha da ileri giderek şunları söyledi:

"İffetli bir kadının göstermemesi gereken yerlerini insanlara gösteriyor. Bir kadının mahcubiyeti olmalı... Özelini gizleme dürtüsü olması gerekir. Aile yapısını bozmaya yelteniyorsun dış bağlantılardan da söz ediliyor. Senin Türk kültürünü bozmak isteyen dış güçlere hizmet ettiğin iddia ediliyor. Hiçbir aklı başında insan bu davranışlarda bulunmaz."

Pınar Eliçe ise "Özgür değiliz filan daha ne kadar özgür olabilirsiniz. Anadan üryan yani" dedi.

Özcan'ın sözleri dalga konusu olurken "Yok ABD yapıyor", "Ya bu nasıl akıl tutulması", "Akıl fikir diliyorum bu beye" yorumları da yapıldı.