MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gündem olan görüntü: Yürüme töreninde kurdele kesen Burak Özçivit'in kazancı şoke etti

İçerik devam ediyor

Kuruluş Osman'da bölüm başına 4 milyon TL isteyince yapımcıyla arası açılan Burak Özçivit'in yürüme partisindeki videosu sosyal medyayı salladı. Bir çocuğun kurdelesini kesen oyuncu iddialara göre bakın ne kadar kazandı.

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit yeni sezon için istediği bölüm başı ücretle gündeme bomba gibi düştü.

Burak Özçivit, diziden bölüm başına 4 milyon TL almayı teklif etti. Yapımcı bu teklifi kabul etmeyince oyuncu diziyi bıraktı.

Gündem olan görüntü: Yürüme töreninde kurdele kesen Burak Özçivit in kazancı şoke etti 1

Sosyal medyada günlerdir gündem olan Özçivit diziden ayrılır ayrılmaz sakallarını kesti ve eşiyle tatile çıktı.

Gündem olan görüntü: Yürüme töreninde kurdele kesen Burak Özçivit in kazancı şoke etti 2

İDDİALAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sosyal medyada şimdi ise bomba bir iddia daha gündeme geldi. Burak Özçivit’e yalnızca kurdele kesmesi için 200 bin dolar ödendiği iddiaları sosyal medyayı salladı.

Bir çocuğun yürüme törenine katılan oyuncu sosyal medyada olay yarattı. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasında sonra bu olayın geçtiğimiz aylarda olduğu da ortaya çıktı. Görüntülerde Özçivit'in sakallı olduğu görülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seda Sayan kardeşini bakımevine yatırdı! "Sokakta artık tehlikeli olmaya başladı"Seda Sayan kardeşini bakımevine yatırdı! "Sokakta artık tehlikeli olmaya başladı"
Lüks evinden paylaştı! O cihaz ve fiyatı gündemdeLüks evinden paylaştı! O cihaz ve fiyatı gündemde

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Yeni transfer G.Saray'ı küçümsedi, ortalık karıştı! Taraftar çıldırmış durumda...

Yeni transfer G.Saray'ı küçümsedi, ortalık karıştı! Taraftar çıldırmış durumda...

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Seda Sayan kardeşini bakımevine yatırdı! "Sokakta artık tehlikeli olmaya başladı"

Seda Sayan kardeşini bakımevine yatırdı! "Sokakta artık tehlikeli olmaya başladı"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.