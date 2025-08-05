Gündem olan görüntü: Yürüme töreninde kurdele kesen Burak Özçivit'in kazancı şoke etti

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit yeni sezon için istediği bölüm başı ücretle gündeme bomba gibi düştü.

Burak Özçivit, diziden bölüm başına 4 milyon TL almayı teklif etti. Yapımcı bu teklifi kabul etmeyince oyuncu diziyi bıraktı.

Sosyal medyada günlerdir gündem olan Özçivit diziden ayrılır ayrılmaz sakallarını kesti ve eşiyle tatile çıktı.

İDDİALAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sosyal medyada şimdi ise bomba bir iddia daha gündeme geldi. Burak Özçivit’e yalnızca kurdele kesmesi için 200 bin dolar ödendiği iddiaları sosyal medyayı salladı.

Bir çocuğun yürüme törenine katılan oyuncu sosyal medyada olay yarattı. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasında sonra bu olayın geçtiğimiz aylarda olduğu da ortaya çıktı. Görüntülerde Özçivit'in sakallı olduğu görülüyor.