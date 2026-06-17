Güneşin Doğduğu Yer dizisi karıştı! Son anda Uğur Güneş yerine Burak Özçivit geldi

Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adana'da çekilmesi planlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin erkek başrolü olan Uğur Güneş son anda diziden çekildi.

UĞUR GÜNEŞ NEDEN AYRILDI?

Yıldız Tunç’un yazdığı dizideki “Kenan Kozan” rolü için prensipte el sıkışan ünlü aktör sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşamadı ve sete çıkmadan ekipten ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güneş’in hayat vermeye hazırlandığı Kenan Kozan’ı Burak Özçivit canlandıracak. Projenin çekim takvimi de bu nedenle 25 Haziran tarihine kaydırıldı.

BURAK ÖZÇİVİT ROLÜ KENDİ İSTEDİ İDDİASI

Kulislerden sızan iddialara göre Burak Özçivit dizinin senaryosunu çok sevdiğini ve projede olmak istediğini söyledi ve oyuncu değişikliğine gidildi. Başta şartlarda anlaşamadığı söylenen Uğur Güneş’in yayınladığı “Her yere asılması gereken bir söz; yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne Tekke” sözü iddiaları güçlendirdi.