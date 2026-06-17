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Güneşin Doğduğu Yer dizisi karıştı! Son anda Uğur Güneş yerine Burak Özçivit geldi

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer daha sete çıkmadan büyük bir krizle gündeme geldi. Başrol için anlaşma sağlanan Uğur Güneş'in projeden ayrılmasının ardından yapım ekibinin tercihi Burak Özçivit oldu. Güneş işe paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Güneşin Doğduğu Yer dizisi karıştı! Son anda Uğur Güneş yerine Burak Özçivit geldi

Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adana'da çekilmesi planlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin erkek başrolü olan Uğur Güneş son anda diziden çekildi.

UĞUR GÜNEŞ NEDEN AYRILDI?

Yıldız Tunç’un yazdığı dizideki “Kenan Kozan” rolü için prensipte el sıkışan ünlü aktör sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşamadı ve sete çıkmadan ekipten ayrıldı.

Güneşin Doğduğu Yer dizisi karıştı! Son anda Uğur Güneş yerine Burak Özçivit geldi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güneş’in hayat vermeye hazırlandığı Kenan Kozan’ı Burak Özçivit canlandıracak. Projenin çekim takvimi de bu nedenle 25 Haziran tarihine kaydırıldı.

Güneşin Doğduğu Yer dizisi karıştı! Son anda Uğur Güneş yerine Burak Özçivit geldi 1

BURAK ÖZÇİVİT ROLÜ KENDİ İSTEDİ İDDİASI

Kulislerden sızan iddialara göre Burak Özçivit dizinin senaryosunu çok sevdiğini ve projede olmak istediğini söyledi ve oyuncu değişikliğine gidildi. Başta şartlarda anlaşamadığı söylenen Uğur Güneş’in yayınladığı “Her yere asılması gereken bir söz; yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne Tekke” sözü iddiaları güçlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Uğur Güneş
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bilmeyende rambo 6 bunlar oynayacak zanneder:;)
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