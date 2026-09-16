Kalçasındaki dolgu başına bela oldu: Danla Bilic 8. kez ameliyat oldu!

Danla Bilic, tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında birçok estetik operasyon geçirmişti. Fenomenin bir ameliyatı da kalça estetiğiydi. Bilic geçmişte yaptırdığı "Aquafilling" dolgu maddesinin vücuduna yayılarak enfeksiyona yol açması nedeniyle defalarca ameliyat masasına yattı

Peş peşe ameliyatlar olan Danla Bilic bir süredir evindeydi. Ancak dün yeni bir paylaşım daha yapan Danla Bilic, yine ameliyat olduğunu duyurdu.

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Tedavisi ve kontrolleri devam eden ünlü fenomen bir süredir evindeydi. Ancak dün yeni bir paylaşım daha yapan Danla Bilic, yine ameliyat olduğunu duyurdu.Hastane odasından paylaşım yapan Danla Bilic "Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada" ifadelerini kullandı. Ünlü isim neden ameliyat olduğunu açıklamazken son hali de merak konusu oldu.