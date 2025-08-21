Güney Kore'ye gitti! Kim Kardashian yüzünü yaptırdıklarıyla merak edildi

Kim Kardashian, kız kardeşi Khloe Kardashian ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Güney Kore’de tatildeyken yaptırdığı ilginç işlemlerden görüntüler paylaştı.

44 yaşındaki yıldızın bir karede koluna mor renkli bir sıvı enjekte edildiği, kolunun da kısmen bandajlı olduğu görüldü. Bir takipçisi, “Koluna ne enjekte ediyorsun, smoothie gibi görünüyor” diye sordu.

Başka bir karede ise Kim'in kaşlarının üzerinde bant ve yara bantları görüldü. İki fotoğrafta ise yüzünde beyaz bir madde vardı; bunun da egzotik bir yüz bakımı olabileceği tahmin edildi.

Kim ise hiçbir açıklama yapmadı; paylaşımına yalnızca “Yaptığımız şeyler” notunu düştü. Khloe Kardashian da benzer paylaşımlar da bulundu.

Bu ayın başlarında Kim, vücudunun “çökmeye başladığını” düşündüğünü ve kök hücre tedavisine yöneldiğini açıklamıştı.