MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güney Kore'ye gitti! Kim Kardashian yüzünü yaptırdıklarıyla merak edildi

Kim Kardashian, kız kardeşi Khloe Kardashian ve dostlarıyla Güney Kore'ye uçtu. Bir dizi bakım yaptıran Kardashian ve dostları pozlarıyla gündeme geldi.

Güney Kore'ye gitti! Kim Kardashian yüzünü yaptırdıklarıyla merak edildi
Kubra Akalın

Kim Kardashian, kız kardeşi Khloe Kardashian ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Güney Kore’de tatildeyken yaptırdığı ilginç işlemlerden görüntüler paylaştı.

44 yaşındaki yıldızın bir karede koluna mor renkli bir sıvı enjekte edildiği, kolunun da kısmen bandajlı olduğu görüldü. Bir takipçisi, “Koluna ne enjekte ediyorsun, smoothie gibi görünüyor” diye sordu.

Başka bir karede ise Kim'in kaşlarının üzerinde bant ve yara bantları görüldü. İki fotoğrafta ise yüzünde beyaz bir madde vardı; bunun da egzotik bir yüz bakımı olabileceği tahmin edildi.

Güney Kore ye gitti! Kim Kardashian yüzünü yaptırdıklarıyla merak edildi 1

Kim ise hiçbir açıklama yapmadı; paylaşımına yalnızca “Yaptığımız şeyler” notunu düştü. Khloe Kardashian da benzer paylaşımlar da bulundu.

Güney Kore ye gitti! Kim Kardashian yüzünü yaptırdıklarıyla merak edildi 2

Bu ayın başlarında Kim, vücudunun “çökmeye başladığını” düşündüğünü ve kök hücre tedavisine yöneldiğini açıklamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'
Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kimmiş! Mesleği şaşırttıSır gibi sakladığı sevgilisi bakın kimmiş! Mesleği şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kimmiş! Mesleği şaşırttı

Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kimmiş! Mesleği şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.