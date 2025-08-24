Günlerdir aranan Halit Yukay'dan acı haber geldi! Naz Elmas arkadaşına bu sözlerle veda etti

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay günlerdir aranıyordu.

19 gün sonra iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi. Halit Yukay'ın cansız bedeni günlerdir sonra 68 metre derinlikte bulundu. ROV ile görüntülenen Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçları çıkaracak.

Acı haber genç iş insanının sevenlerini yıktı. Ünlü oyuncu Naz Elmas da arkadaşına sosyal medyadan veda etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Arkadaşı Halit Yukay ile bir pozunu paylaşan Naz Elmas "Canım Halit, güzel kalplim. Güzel gülümsemenle kalbimizdesin... Bu anılar hep yüreğimde" dedi.

EN SON KIVANÇ TATLITUĞ İLE KONUŞMUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade vermişti. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrılmıştı. Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenilmişti.