MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Günlerdir aranan Halit Yukay'dan acı haber geldi! Naz Elmas arkadaşına bu sözlerle veda etti

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’dan günler sonra acı haber geldi. 19 gün süren aramaların ardından Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu. Acı kayıp sevenlerini yasa boğarken, yakın dostu Naz Elmas duygusal bir mesajla arkadaşına veda etti.

Günlerdir aranan Halit Yukay'dan acı haber geldi! Naz Elmas arkadaşına bu sözlerle veda etti
Kubra Akalın

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay günlerdir aranıyordu.

19 gün sonra iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi. Halit Yukay'ın cansız bedeni günlerdir sonra 68 metre derinlikte bulundu. ROV ile görüntülenen Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçları çıkaracak.

Acı haber genç iş insanının sevenlerini yıktı. Ünlü oyuncu Naz Elmas da arkadaşına sosyal medyadan veda etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Arkadaşı Halit Yukay ile bir pozunu paylaşan Naz Elmas "Canım Halit, güzel kalplim. Güzel gülümsemenle kalbimizdesin... Bu anılar hep yüreğimde" dedi.

Günlerdir aranan Halit Yukay dan acı haber geldi! Naz Elmas arkadaşına bu sözlerle veda etti 1

EN SON KIVANÇ TATLITUĞ İLE KONUŞMUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade vermişti. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrılmıştı. Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arama çalışmalarına da katıldı! Acı haber sonrası paylaştıArama çalışmalarına da katıldı! Acı haber sonrası paylaştı
Kardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadıKardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadı

Anahtar Kelimeler:
Halit Yukay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

"Çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim" deyince tepki çekti

"Çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim" deyince tepki çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.