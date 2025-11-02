MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya hastalığını açıkladı

Fenomen Sibil Çetinkaya 2 haftadır hastanede yatıyor. Ateşi düşmeyen fenomen hastalığının ne olduğunun bulunamadığını söylemişti. Sibil Çetinkaya son olarak durumuna teşhis konulduğunu açıkladı.

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya hastalığını açıkladı
Kubra Akalın

Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla bir dönem adından söz ettiren fenomen Sibil Çetinkaya bu kez zor günler yaşıyor.

2 haftadır hastanede olan ve artık ziyaretçi alımlarının yasaklandığını açıklayan Çetinkaya son sağlık durumunu paylaştı.

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya hastalığını açıkladı 1

Instagram hesabından paylaşım yapan fenomen isim, "Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım" dedi. Hastalığının ne olduğu bilinmeyen Sibil Çetinkaya bu durumun da çözüldüğünü açıkladı ve şunları yazdı:

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya hastalığını açıkladı 2

"Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek.

Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken... Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...
Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı! Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Anahtar Kelimeler:
sibil çetinkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.