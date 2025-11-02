Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya hastalığını açıkladı

Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla bir dönem adından söz ettiren fenomen Sibil Çetinkaya bu kez zor günler yaşıyor.

2 haftadır hastanede olan ve artık ziyaretçi alımlarının yasaklandığını açıklayan Çetinkaya son sağlık durumunu paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan fenomen isim, "Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım" dedi. Hastalığının ne olduğu bilinmeyen Sibil Çetinkaya bu durumun da çözüldüğünü açıkladı ve şunları yazdı:

"Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek.

Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim."