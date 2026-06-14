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'Günlerdir tedavi altında' denmişti! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son dönemde durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bir tedavi sürecine alındığı söylenmişti. Ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin açıklama kendisi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

'Günlerdir tedavi altında' denmişti! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son yılların en ciddi ataklarını geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı söylentileri hızla yayıldı.

Yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı belirtilen Ortaç'ın, bu süreçte ise tüm konserleri iptal ederek ileri bir tarihe ertelediği iddia edildi.

Günlerdir tedavi altında denmişti! Serdar Ortaç ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi 1

Ünlü şarkıcı hakkında çıkan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Ortaç; 'Çok hasta haberleri yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam' ifadelerini kullandı.

Günlerdir tedavi altında denmişti! Serdar Ortaç ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi 2

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Serdar Ortaç'ın açıklamasının ardından; 'Hep iyi ol', 'Geçmiş olsun', 'Çok şükür lütfen iyi ol', 'Rabbim güç kuvvet versin geçmiş olsun', 'Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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