'Günlerdir tedavi altında' denmişti! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son yılların en ciddi ataklarını geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı söylentileri hızla yayıldı.

Yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı belirtilen Ortaç'ın, bu süreçte ise tüm konserleri iptal ederek ileri bir tarihe ertelediği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı hakkında çıkan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Ortaç; 'Çok hasta haberleri yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Serdar Ortaç'ın açıklamasının ardından; 'Hep iyi ol', 'Geçmiş olsun', 'Çok şükür lütfen iyi ol', 'Rabbim güç kuvvet versin geçmiş olsun', 'Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah' gibi yorumlar yapıldı.