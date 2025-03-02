MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günlerdir yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan üzen haber geldi: Durumu ağırlaştı

Günlerdir yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan üzen haber geldi: Durumu ağırlaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşme sonucu kaza geçiren usta sanatçı Edip Akbayram hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'dan üzen haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda olan Akbayram'ın sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Günlerdir yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan üzen haber geldi: Durumu ağırlaştı

Ust sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Kadıköy'deki Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi günlerdir yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumu merak edildi. Edip Akbayram iyi mi, sağlık durumu nasıl?

EDİP AKBAYRAM SON DURUMU

Günlerdir yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan son olarak üzen haber geldi. Cumhuriyet'in ulaştığı bilgiye göre, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmadan kısa bir süre önce geçirdiği zatürre nedeniyle tedavi gören Akbayram'ın doktorları, usta sanatçının durumunun ağırlaştığını belirtti.

1

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

KIZININ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRMIŞTI

Tedavi sürecinin uzamasıyla birlikte Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Ekran görüntüsü 2025-03-02 135444

Türkü Akbayram "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum" demişti.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Mynet'in Sesi
"Ben tüp bebek tedavisi görüyorum" diyerek anlattı! Dilan Polat'ın ifadesi gündemde"Ben tüp bebek tedavisi görüyorum" diyerek anlattı! Dilan Polat'ın ifadesi gündemde
Zorla birlikte oldu! "Rezil bir sahne! Leş gibi..."Zorla birlikte oldu! "Rezil bir sahne! Leş gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Ünlü restoran zincirinde veri ihlali yaşandı

Ünlü restoran zincirinde veri ihlali yaşandı

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.