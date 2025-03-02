Günlerdir yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan üzen haber geldi: Durumu ağırlaştı

Ust sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Kadıköy'deki Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi günlerdir yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumu merak edildi. Edip Akbayram iyi mi, sağlık durumu nasıl?

EDİP AKBAYRAM SON DURUMU

Günlerdir yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan son olarak üzen haber geldi. Cumhuriyet'in ulaştığı bilgiye göre, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmadan kısa bir süre önce geçirdiği zatürre nedeniyle tedavi gören Akbayram'ın doktorları, usta sanatçının durumunun ağırlaştığını belirtti.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

KIZININ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRMIŞTI

Tedavi sürecinin uzamasıyla birlikte Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Türkü Akbayram "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum" demişti.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.