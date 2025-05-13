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Günlerdir yoğun bakımdaydı! Balık Ayhan hayatını kaybetti

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan'dan acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve bir süredir de yoğun bakımda olan Balık Ayhan hayatını kaybetti.

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Balık Ayhan hayatını kaybetti

Roman müziğine damgasını vuran Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) sağlık sorunları yaşıyordu. Ciddi solunum problemleri yaşaması üzerine apar topar hastaneye kaldırılan Balık Ayhan günlerdir yoğun bakımdaydı. Balık Ayhan'dan acı haber geldi.

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekran Alıntısı

Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.

SSS

Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.

BALIK AYHAN'IN HASTALIĞI

Ayhan Küçükboyacı’nın kızı Şans Küçükboyacı geçtiğimiz günlerde hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor" demişti.
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Balık Ayhan
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