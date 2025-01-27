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  4. Günlerdir yoğun bakımdaydı: Edip Akbayram uyandırıldı! İlk sözü bakın ne oldu

Günlerdir yoğun bakımdaydı: Edip Akbayram uyandırıldı! İlk sözü bakın ne oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.01.2025 15:21
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Usta sanatçı Edip Akbayram evinde düşerek geçirdiği kaza sonucunda apar topar hastaneye kaldırılmıştı. İç kanama geçirdiği öğrenilen Akbayram, iki ameliyat geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda tutulan usta sanatçı uyandırıldı. Uyandığında ilk söylediği söz dikkat çekti.

Günlerdir yoğun bakımdaydı: Edip Akbayram uyandırıldı! İlk sözü bakın ne oldu

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Edip Akbayram, düşme sonucu iç kanama geçirdi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbayram iki ameliyat geçirdi.

Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı şarkıcı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi de devam ederken usta sanatçıdan iyi haber geldi.

Odatv'nin haberine göre, günlerdir yoğun bakımda tedavisine devam edilen Edip Akbayram uyandırıldı. Uyandırıldığında ağzından çıkan ilk kelime ise "Atatürk" oldu.

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Ardından torunu Lavin'i merak edip Gaziantep'e gidip gitmediğini öğrenmek isteyen Akbayram, "Torunum Lavin Gaziantep'e gitti mi?" diye sordu.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile babası için iyi dileklerde bulundu.

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Türkü Akbyaram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu parka beni babam getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Gökyüzüne bakıp diliyorum ki, 'Hadi canım babam, görecek günler var daha'" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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