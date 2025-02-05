Güzel oyuncu İlayda Alişan Piyasa dizisi için tesettüre girdi! Kimse beklemiyordu...

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Serdar Gözelekli’nin yönettiği Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa, yakında seyirciyle buluşacak. Daha önce Ahsen karakterine hayat vereceği açıklanan Gülben Ergen'in yerine geçtiğimiz günlerde Ayça Bingöl geçmişti.

Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı, kadrosunda Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı dizi medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yakında yayın macerasına başlayacak olan dizinin ise ilk fragmanı yayınlandı. Başrol İlayda Alişan'ın fragmandaki görüntüsü dikkat çekti.

ROLÜ İÇİN TESETTÜRE GİRDİ!

Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı ve güzel oyuncu İlayda Alişan, Münnevver karakteriyle kamera karşısına geçti. Fragmanda ise bir oyuncuyu canlandıran İlayda Alişan, başörtülü bir şekilde görüldü.

Gerek İlayda Alişan'ın yeni rolü gerekse fragman seyirciden tam not kaldı. Piyasa dizisinin yayın tarihi ise henüz belli değil.