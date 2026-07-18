Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'e teklif üstüne teklif yağıyor! Kararını verdi

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'de Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir yeni proje anlaşması yaptı.

Dizisi sezon finalindeyken teklif üstüne teklif alan genç oyuncu “Çiçekçi Kız” projesiyle anlaşmaya vardı.

“Sevdiğim Sensin” dizisinin Dicle’si Helin Kandemir ile “Yeraltı” dizisinin Paşa’sı Hakan Çelebi Tod’un yeni dizisi Ofis Medya imzalı “Çiçekçi Kız”da buluştu. 13 bölümden oluşan dizinin senaristi ve yönetmeni ödüllü isim Deniz Akçay.

PROVALAR BAŞLADI



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; okuma provası yapılan dizide Helin Kandemir, iş hayatının karmaşasından sıkılıp kendisine hem kafe hem de çiçek satan bir mekân açan “Nilüfer”e hayat verecek.

Hakan Çelebi ise dizide “Faruk” rolüyle yer alacak ve Nilüfer’in kafesine ortak olan ama aslında gizli görevde olan bir polisi canlandıracak.

15-20 dakikalık bölümlerden oluşacak olan dizide Yiğit Yapıcı, Yunus Narin, Gizem Denizci ve Müge Su Şahin gibi isimler de yer alacak. Dizinin çekimlerinin ağustos ortasında tamamlanması planlanıyor.