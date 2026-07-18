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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'e teklif üstüne teklif yağıyor! Kararını verdi

Star Tv'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde hayat verdiği Dicle karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Helin Kandemir'e dizisi sezon finalindeyken teklif yağdı. Genç oyuncu yeni projesi için kararını verdi.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'e teklif üstüne teklif yağıyor! Kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'de Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir yeni proje anlaşması yaptı.

Dizisi sezon finalindeyken teklif üstüne teklif alan genç oyuncu “Çiçekçi Kız” projesiyle anlaşmaya vardı.

Sevdiğim Sensin in Dicle si Helin Kandemir e teklif üstüne teklif yağıyor! Kararını verdi 1

“Sevdiğim Sensin” dizisinin Dicle’si Helin Kandemir ile “Yeraltı” dizisinin Paşa’sı Hakan Çelebi Tod’un yeni dizisi Ofis Medya imzalı “Çiçekçi Kız”da buluştu. 13 bölümden oluşan dizinin senaristi ve yönetmeni ödüllü isim Deniz Akçay.

Sevdiğim Sensin in Dicle si Helin Kandemir e teklif üstüne teklif yağıyor! Kararını verdi 2

PROVALAR BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; okuma provası yapılan dizide Helin Kandemir, iş hayatının karmaşasından sıkılıp kendisine hem kafe hem de çiçek satan bir mekân açan “Nilüfer”e hayat verecek.

Sevdiğim Sensin in Dicle si Helin Kandemir e teklif üstüne teklif yağıyor! Kararını verdi 3

Hakan Çelebi ise dizide “Faruk” rolüyle yer alacak ve Nilüfer’in kafesine ortak olan ama aslında gizli görevde olan bir polisi canlandıracak.

15-20 dakikalık bölümlerden oluşacak olan dizide Yiğit Yapıcı, Yunus Narin, Gizem Denizci ve Müge Su Şahin gibi isimler de yer alacak. Dizinin çekimlerinin ağustos ortasında tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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