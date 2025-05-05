Güzide Duran ile boşanma sürecinde olan Adnan Aksoy tanık olarak Okan Buruk'u istedi! Aşk iddiası vardı

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıllık evlilik bitti ve çiftin boşanma dosyasındaki iddialar gündem oldu. Ünlü model; eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığını, tehdit edildiğini iddia etti.

Boşanma haberlerinin hemen ardından Güzide Duran ile Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk'un aşk yaşadıkları da iddia edildi. Adnan Aksoy mahkemeye sunduğu dilekçede Güzide Duran’ın gizemli davranışlarda bulunduğunu öne sürdü ve iki çocuğun velayetini talep etti. Ayrıca Güzide Duran’a 1 TL maddi ve 1 TL manevi tazminat davası açtı.

OKAN BURUK DETAYI

Boşanma davasında en çok dikkat çeken gelişme ise Aksoy’un tanık listesi oldu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Aksoy’un tanık olarak dinlenmesini istediği isimler arasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bulunuyor.

Mahkeme, Okan Buruk ve diğer 8 tanığın duruşmaya davet edilmesi için resmi davetiye çıkaracak.

600 BİN LİRA NAFAKA TALEBİ

Öte yandan Güzide Duran boşanma sürecinde nafaka da talep etmişti. Duran’ın avukatı dilekçede şu ifadelere yer vermişti:

“Tarafların boşanmasını, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka, 20 milyon lira maddi ve manevi tazminat, ayrıca 100 bin lira mal rejimi alacağı talebimiz bulunmaktadır.”