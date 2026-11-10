Eşref Tek'in çekimleri başladı! Kadroya bir isim daha katıldı

“Eşref Rüya” dizisinin Prime Video’da büyük ilgi görmesinin ardından hayata geçirilen “Eşref Tek” dizisinin çekimleri Kıbrıs sahneleriyle başladı.

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref’in geçmişine ayna tutan dizinin oyuncu kadrosunda genç kuşağın başarılı yıldızlarınden Ecem Simge Yurdatapan da dahil oldu.

SUDE ROLÜNE HAYAT VERİYOR

Yurdatapan büyük bir heyecanla beklenen dizide “Sude” rolüne hayat verecek. Sude 8 bölümlük dizide Eşref’in en güvenilir ve sadık çalışanlarından biri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.