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Eşref Tek'in çekimleri başladı! Kadroya bir isim daha katıldı

Eşref Rüya'nın finalinin ardından hazırlıkları başlayan Eşref Tek dizisinin çekimleri başladı. Kıbrıs sahneleri çekilen diziye yeni bir ismin daha dahil olduğu öğrenildi.

Eşref Tek'in çekimleri başladı! Kadroya bir isim daha katıldı
Öznur Yaslı İkier

“Eşref Rüya” dizisinin Prime Video’da büyük ilgi görmesinin ardından hayata geçirilen “Eşref Tek” dizisinin çekimleri Kıbrıs sahneleriyle başladı.

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref’in geçmişine ayna tutan dizinin oyuncu kadrosunda genç kuşağın başarılı yıldızlarınden Ecem Simge Yurdatapan da dahil oldu.

Eşref Tek in çekimleri başladı! Kadroya bir isim daha katıldı 1

SUDE ROLÜNE HAYAT VERİYOR

Yurdatapan büyük bir heyecanla beklenen dizide “Sude” rolüne hayat verecek. Sude 8 bölümlük dizide Eşref’in en güvenilir ve sadık çalışanlarından biri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Eşref Tek in çekimleri başladı! Kadroya bir isim daha katıldı 2

Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Tek
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