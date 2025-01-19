Hacı Sabancı’nın çocuğu kim? Adli Tıp kararını verdi babalık davasında sonuç; yüzde 99.99...

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğu olduğu iddia ediliyordu. Hacı Sabancı'nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu olayın iftira olduğu iddia etmişti. Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu’na giderek küçük Uzay’ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

UZAY'IN BABASI HACI SABANCI

Hürriyet'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu’dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Uzay D.’ye ait DNA profili ile anne Fatma D.’ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.”

Test sonuçları, Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle küçük Uzay’ın biyolojik babası olduğunu ortaya koydu. Bu rapor sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.