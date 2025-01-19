MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hacı Sabancı’nın çocuğu kim? Adli Tıp kararını verdi babalık davasında sonuç; yüzde 99.99...

Hacı Sabancı’nın çocuğu kim? Adli Tıp kararını verdi babalık davasında sonuç; yüzde 99.99...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Sabancı'nın babalık davasında adli tıp kararını verdi. Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Uzay’ın babalığının tespiti amacıyla yapılan DNA incelemesi, Adli Tıp Kurumu tarafından tamamlandı.

Hacı Sabancı’nın çocuğu kim? Adli Tıp kararını verdi babalık davasında sonuç; yüzde 99.99...

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğu olduğu iddia ediliyordu. Hacı Sabancı'nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu olayın iftira olduğu iddia etmişti. Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu’na giderek küçük Uzay’ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

UZAY'IN BABASI HACI SABANCI

Hürriyet'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu’dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

Ekran görüntüsü 2025-01-19 103241

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Uzay D.’ye ait DNA profili ile anne Fatma D.’ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.”

Test sonuçları, Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle küçük Uzay’ın biyolojik babası olduğunu ortaya koydu. Bu rapor sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aylık kazançları gündemde! İddialara yanıt verdiler

Aylık kazançları gündemde! İddialara yanıt verdiler

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Arapça konuştu geceye damga vurdu! "Nefes kesici!"

Arapça konuştu geceye damga vurdu! "Nefes kesici!"

Dünyanın gözü Gazze'de! Ateşekese dakikalar kala İsrail'den yeni saldırı: Gazze'de dumanlar yükseliyor

Dünyanın gözü Gazze'de! Ateşekese dakikalar kala İsrail'den yeni saldırı: Gazze'de dumanlar yükseliyor

Vatandaşı soyup soğana çevirdiler, parayı paylaşamayınca ATM önünde birbirlerine girdiler

Vatandaşı soyup soğana çevirdiler, parayı paylaşamayınca ATM önünde birbirlerine girdiler

Gram altında 4 bin 500 TL'ye tarih verdi! 'Asıl kırılma o zaman'

Gram altında 4 bin 500 TL'ye tarih verdi! 'Asıl kırılma o zaman'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.