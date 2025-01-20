Hacı Sabancı'nın Uzay gündemi! Anne Arzu Sabancı önce paylaştı sonra sildi

Arzu ve Ömer Sabancı’nın büyük oğlu Hacı Sabancı, son dönemde gündemdeki yerini koruyor. Hacı Sabancı'nın, 42 yaşındaki Fatma D. ile sosyal medya üzerinden tanıştıktan sonra arkadaşlık kurduğu ve bu ilişkiden bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hacı Sabancı'nın, küçük Uzay’ın babası olduğu Adli Tıp Kurumu raporu ile de kesinleşti.

Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı’nın Uzay adlı küçük çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranı ile tespit edildi.

ARZU SABANCI DİLE DÜŞTÜ

Adli Tıp Kurumu, Hacı Sabancı’nın Uzay adlı çocuğun babası olduğuna dair yapılan DNA testinin sonucunu açıkladı. Yüzde 99.99’luk doğruluk oranı sonrası Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evliliğinden olan kızını paylaşmakla yetindi. Gündeme bomba gibi düşen Hacı Sabancı bir açıklama yapmazken bir paylaşım da Arzu Sabancı'dan geldi.

Anne Arzu Sabancı önce paylaştı sonra sildi. Arzu Sabancı paylaşımında "Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü" yazmıştı.

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı ve dalga konusu oldu.