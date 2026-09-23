Cem Yılmaz oto sanayiden paylaştı: "Stressiz işe girdim"

Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ve sigarayı bıraktığını açıklayan 53 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

Doktorlarının kendisine ilettiği "stresten uzak dur" tavsiyesini esprili bir dille sosyal medyaya taşıyan Yılmaz, bir oto tamirhanesinde poz verdi.

"STRESSİZ İŞE GİRDİM"

Sanayide çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Yılmaz, paylaşımına "Stressiz işe girdim" notunu ekleyerek sağlık durumuna ilişkin iyi mesajlar verdi.