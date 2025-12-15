Hadise'den 2025'e veda dansı! Dansından çok dekoltesi konuşuldu

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla her zaman gündeme gelen Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği garip pozlarla da dile düşmüştü. Hadise durmuyor, şimdi de 2025'e veda dansıyla dikkat çekti.

'Güle güle 2025' notunu düştüğü bir video paylaşan Hadise'nin arkadan ve önden dekolteli elbisesiyle ettiği dans kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kimileri Hadise'nin dansını oldukça 'saçma' bulurken, kimileri de 'Yine seksi' yorumlarında bulundu. Kimileri ise Hadise'nin dansından çok dekoltesinin göz önünde olduğunu söyledi.

AYLIK GELİRİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada Hadise Açıkgöz de ifade verdi.

Hadise verdiği ifadesinde mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi.