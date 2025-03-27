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Hadise'den tutuklanan gençlere destek! 'İçimi sızlatıyor' dedi sosyal medyadan paylaştı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan gençlere bir destek de Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Hadise'den tutuklanan gençlere destek! 'İçimi sızlatıyor' dedi sosyal medyadan paylaştı...
Jale Uslu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinde protestolar gerçekleştirildi. İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen vatandaşlar soluğu Saraçhane'de aldı. Eylemler sırasında ise birçok genç gözaltına alınarak tutuklandı.

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"İÇİMİ SIZLATIYOR"

Ünlü şarkıcı Hadise de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını talep etti. Hadise, paylaşımında "Gençlerin özgür düşünceleriyle yürüyüş yaparken gözaltına alınması içimi sızlatıyor. Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var. Lütfen gençleri serbest bırakın." dedi.

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"Onların sesini duyalım ve hayatlarını umut dolu şekillendirmelerine yardımcı olalım. Lütfen gençleri serbest bırakın." ifadelerini kullandı.

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Hadise
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