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  4. Hadise ilk kez sevgilisini paylaştı! Şenol Sönmez öperken poz verdiler

Hadise ilk kez sevgilisini paylaştı! Şenol Sönmez öperken poz verdiler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.01.2025 15:01
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Hadise Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu aşk pozuyla koydu.

Hadise ilk kez sevgilisini paylaştı! Şenol Sönmez öperken poz verdiler

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın başrollerinde yer aldığı ve yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği "Esas Oğlan" dizisinde rol alan şarkıcı Hadise erotik sahneleriyle çok konuşulmuştu.

Hadise ve Şenol Sönmez'in aşk yaşadığı da bu dönemde ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı iddia edilen yönetmen Şenol Sönmez’le aşkını ilan etti.

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Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla paylaşım yapan Hadise ilk kez sevgilisi ile bir pozunu paylaştı. İkilinin pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Hadise Mehmet Dinçerler ile 4 ay evli kalmıştı. Bu konuda konuşmak istemeyen Hadise "İyi hissedersin inanırsın ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim evet bir daha boşanır mıyım evet" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Hadise
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