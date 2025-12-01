MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hadise leopar desenli dantelli elbisesiyle banyodan paylaştı!

Ne yapsa olay olan Hadise sosyal medyayı yine salladı. Hadise leopar desenli iddialı elbisesiyle banyoda selfie çekti.

Hadise leopar desenli dantelli elbisesiyle banyodan paylaştı!

Son olarak ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Hadise ne yapsa olay oluyor.

Sahnedeki dansları ve kostümleri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Hadise sosyal medyayı salladı.

Hadise modası geçmeyen leopar desenini tercih etti ve iddialı dekoltesiyle poz verdi. Banyoda ayna selfie'si yapan Hadise'nin seksi pozu hayranlarını mest etti.

Hadise leopar desenli dantelli elbisesiyle banyodan paylaştı! 1

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hadise verdiği ifadede aylık gelirinin 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söylemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 ayda 16 kilo verdi! Zara'nın cesur tarzına eleştiri geldi3 ayda 16 kilo verdi! Zara'nın cesur tarzına eleştiri geldi
Ünlü şefin özel tarifini yaptılar! İlk ceket o ismin olduÜnlü şefin özel tarifini yaptılar! İlk ceket o ismin oldu

Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.