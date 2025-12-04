Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız halini paylaştı! Rekor beğeni

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman dizinin en çok konuşulan isimlerinden. Dizi sonrası çok popüler olan ve Twitter'da sık sık TT listesine giren Ava Yaman oyunculuğuyla olduğu kadar doğallığıyla da adından söz ettiriyor.

Diziden sonra Instagram hesabı bir anda uçan ve 874B takipçisi olan Ava Yaman son olarak makyajsız halini paylaştı. 24 saat olmadan rekor beğeni alan (260 bin) Yaman'ın doğal güzelliğine "Şahanesin" yorumları da geldi.

TAŞACAK BU DENİZ'İN ELENİ'Sİ NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır.