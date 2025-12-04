MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız halini paylaştı! Rekor beğeni

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman dizide popüler olduktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'da takipçi sayısı uçtu. Ava Yaman makyajsız pozuyla gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız halini paylaştı! Rekor beğeni

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman dizinin en çok konuşulan isimlerinden. Dizi sonrası çok popüler olan ve Twitter'da sık sık TT listesine giren Ava Yaman oyunculuğuyla olduğu kadar doğallığıyla da adından söz ettiriyor.

Diziden sonra Instagram hesabı bir anda uçan ve 874B takipçisi olan Ava Yaman son olarak makyajsız halini paylaştı. 24 saat olmadan rekor beğeni alan (260 bin) Yaman'ın doğal güzelliğine "Şahanesin" yorumları da geldi.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman makyajsız halini paylaştı! Rekor beğeni 1

TAŞACAK BU DENİZ'İN ELENİ'Sİ NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı "Ankara ziyareti" notuyla paylaştıKurtlar Vadisi'nin Polat'ı "Ankara ziyareti" notuyla paylaştı
Evlilik iddiası sonrası sevgillisi merak edildi!Evlilik iddiası sonrası sevgillisi merak edildi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ava Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.