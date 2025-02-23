Hadise'nin bu sert sözleri Demet Akalın'a mı? "Haddini aşıp ismimle..."

O Ses Türkiye yarışmasında jüriliğe dönen Hadise, yeni şarkısı Fırtınam'ı hayranlarının beğenisine sundu. Şarkının çıkışı ve cesur klibi, magazin dünyasında büyük ses getirdi. Hadise’nin klipteki tarzı ve dansları sosyal medyada yoğun yorumlara neden oldu.

Ancak Hadise'nin şarkısı ve klibi üzerine yapılan yorumlar, Demet Akalın'ı kızdırdı. X platformunda bir kullanıcı, Hadise’yi övüp, Demet Akalın’ı eleştiren bir yorum yaptı. "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam, bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" şeklindeki yorum, Demet Akalın’ı oldukça sinirlendirdi.

Akalın, bu kıyaslamaya sert bir şekilde yanıt verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Akal değil soyadım, ben bunların alasını çektim, onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz," dedi.

Hadise ise son konserinde sahnede kendisi hakkında konuşulanlara bomba bir yanıt verdi.

Hadise "Haddini aşıp ismimle kendine reklam yapanlara sesleniyorum" diyerek adından söz ettirdi. İşte o anlar: