Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş...

Hadise, haftalardır kalabalık ekibiyle hummalı bir hazırlık yürüttüğü Harbiye konserinin ilkini 10 Temmuz'da gerçekleştirdi.

Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.

Konser Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı.



Annesi ve kardeşinin de konserde olduğu anlarda Hadise inanılmaz şovlara imza attı. Sosyal medyada Hadise konuşuldu. Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise eleştiri de aldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DANS

Özellikle pembe sahne kostümü fazla bulunan Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı.



Kimi Hadise'nin konserini "İkon yaptı yine yapacağını" diyerek beğenirken kimi ise bu konserdeki kıyafet ve dansları 'vasat' buldu.