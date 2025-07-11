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Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş...

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Kubra Akalın

Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine resmen şov yaptı. Hadise'nin Harbiye konserinde seçtiği kıyafetler, dansları ve sahnede adeta yağmur yağdırması sosyal medyayı salladı.

Hadise, haftalardır kalabalık ekibiyle hummalı bir hazırlık yürüttüğü Harbiye konserinin ilkini 10 Temmuz'da gerçekleştirdi.

Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.

Hadise nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş... 1

Konser Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı.
Hadise nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş... 2

Annesi ve kardeşinin de konserde olduğu anlarda Hadise inanılmaz şovlara imza attı. Sosyal medyada Hadise konuşuldu. Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise eleştiri de aldı.

Hadise nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş... 3

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DANS

Özellikle pembe sahne kostümü fazla bulunan Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı.

Hadise nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş... 4
Kimi Hadise'nin konserini "İkon yaptı yine yapacağını" diyerek beğenirken kimi ise bu konserdeki kıyafet ve dansları 'vasat' buldu.

Mynet Anket Hadise'nin Harbiye konseri ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın!
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Muhteşem bir şovdu!
Hep aynı tarz ve danslar sıktı artık
Kıyafetleri çok cesurdu.
Vasat buldum, daha iyisini beklerdim.
Bu anket 9 saat 9 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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