Hadise sahne öncesi ayna karşısında kendinden geçti! Burjuva dansı

Sosyal medyada konuşulan isimlerden biri de Hadise... Sık sık hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise konserlerine devam ediyor.

Hadise son olarak “Aşk Kaç Beden Giyer” albümünde yer alan “Bujuva” şarkısıyla yaptığı dansla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konserden hemen önce ayna karşısında kendinden geçen Hadise adından yine söz ettirdi.

Ünlü sanatçının enerjik performansı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, dans videosu kısa sürede gündem oldu.

Hadise'nin dansına sosyal medyada "Dans ettiğini sanmış", "Bu dans mı şimdi" diyenler olduğu kadar beğenenler ve "Çok iyi", "Kadın şov" diyenler de vardı.