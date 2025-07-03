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Hadise siyah saçları ve iddialı elbisesiyle yine adından söz ettirdi!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Siyah peruk takarak ayna pozu veren Hadise'nin derin dekolteli tarzı da dikkat çekti.

Hadise siyah saçları ve iddialı elbisesiyle yine adından söz ettirdi!
Kubra Akalın

Gerek sosyal medya paylaşımları gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, son dönemde açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Son dönemde konserlerine hız kesmeden devam eden Hadise, “Aşk Kaç Beden Giyer” albümünde yer alan “Burjuva” şarkısıyla yaptığı dansla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada paylaşımlarına da devam eden Hadise yine adından söz ettirdi.

Hadise siyah saçları ve iddialı elbisesiyle yine adından söz ettirdi! 1

Hadise kuliste hazırlandığı sırada siyah peruk takarak poz verdi. Hadise'nin hem bu saçları hem de iddialı dekolteli elbisesi sosyal medyada gündeme geldi.

Hadise siyah saçları ve iddialı elbisesiyle yine adından söz ettirdi! 2

Sosyal medyada Hadise'yi görenler imaj değiştirdiğini düşünerek "Bu Hadise değil ya", "Hadise bu ne hal", "Dekoltesinden Hadise olduğunu anladım", "Çirkinleştirme artık kendini" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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