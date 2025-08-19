MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hadise yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştü

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise her konserinde giydiği mini kostümleri ve seksi danslarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Harbiye şovlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı. Hadise'nin son paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştü
Öznur Yaslı İkier

Her adımıyla magazin manşetlerine oturmayı başaran ünlü şarkıcı Hadise son olarak Harbiye şovlarıyla dikkat çekmişti. Özellikle sandalyede yaptığı dansı erotik bulunan ünlü isim bu dansıyla tepki çekmişti.

Hadise, eleştirilere Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak yanıt vermişti.

Hadise yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştü 1

Ünlü şarkıcı yine rahat durmadı. Hadise, bir süredir TikTok'ta viral olan Nicki Minaj akımına uydu. Bacak bacak üstüne atıp masaya çıkan Hadise'ye sosyal medyada yorum yağdı.

Hadise yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştü 2

TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü isme; 'ne yapacağını şaşırdı', 'çok itici geliyor', 'eksik kalma sakın', 'hiç olmamış', 'azıcık özgün olabilse keşke', 'ne yapsa olmuyor' gibi eleştiriler yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu aşka geldi! Yapımcı sevgilisini ilk kez paylaştı Ünlü oyuncu aşka geldi! Yapımcı sevgilisini ilk kez paylaştı
Zor günler geçiriyor! İkinci kez ameliyat oldu Zor günler geçiriyor! İkinci kez ameliyat oldu

Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Meslektaşlarının da ağzı açık kaldı

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Meslektaşlarının da ağzı açık kaldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi

Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'

Sonunda aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti

Sonunda aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.