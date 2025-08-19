Hadise yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştü

Her adımıyla magazin manşetlerine oturmayı başaran ünlü şarkıcı Hadise son olarak Harbiye şovlarıyla dikkat çekmişti. Özellikle sandalyede yaptığı dansı erotik bulunan ünlü isim bu dansıyla tepki çekmişti.

Hadise, eleştirilere Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak yanıt vermişti.

Ünlü şarkıcı yine rahat durmadı. Hadise, bir süredir TikTok'ta viral olan Nicki Minaj akımına uydu. Bacak bacak üstüne atıp masaya çıkan Hadise'ye sosyal medyada yorum yağdı.

TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü isme; 'ne yapacağını şaşırdı', 'çok itici geliyor', 'eksik kalma sakın', 'hiç olmamış', 'azıcık özgün olabilse keşke', 'ne yapsa olmuyor' gibi eleştiriler yapıldı.