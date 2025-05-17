Hafsanur Sancaktutan sezonu açtı! Bikinili balkon pozları

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve şimdilerde de Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan her adımıyla olay oluyor.

Meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açan ünlü ismin şu sıralar evlilik teklifi aldığı konuşuluyor.

İddialarla ilgili sessizliğini koruyan 25 yaşındaki Sancaktutan sezonu açtı. Ünlü oyuncu bikinili pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Çok güzel', 'Farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.