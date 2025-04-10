Hailey Baldwin Bieber doğumdan aylar sonra minik bikinisiyle poz verdi

Hailey Baldwin Bieber, eşi Justin Bieber’ın Palm Springs’te bir fotoğrafçıyla yaşadığı hararetli tartışmadan sadece birkaç saat sonra paylaştığı cesur bikinili fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

28 yaşındaki model, Instagram’da sekiz ay önce oğlu Jack’i dünyaya getirmesine rağmen kusursuz fiziğini sergileyen bir gönderi paylaştı.

Zebra desenli cesur bir iki parçalı bikiniyle aynanın karşısında poz veren Hailey, sınırları zorlayan bir selfie ile takipçilerini büyüledi.

Bu sırada, Bieber çiftinin evliliği ciddi şekilde mercek altına alınmış durumda; ilişkilerinde sorun yaşadıklarına dair söylentiler dolaşırken, Justin’in son zamanlarda yaptığı endişe verici bir canlı yayının ardından hayranları sağlığı konusunda da endişeli.

Tüm bu olayların ardından, DailyMail.com’a konuşan bir kaynak, yaşanan dramaya rağmen Hailey ve Justin’in evliliklerini kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını açıkladı.