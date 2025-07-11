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Hailey Bieber çekimlerde! Sarı beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Evlilikleriyle ilgili ayrılık söylentileri gündemdeyken, Hailey Bieber Mallorca’da markası Rhode için kamera karşısına geçti. Sarı-beyaz Pucci bikinisi ve jet ski üzerindeki enerjik pozlarıyla dikkat çeken model adından söz ettirdi.

Hailey Bieber çekimlerde! Sarı beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi
Kubra Akalın

Son aylarda evlilikleriyle ilgili ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Hailey ve Justin Bieber çifti, kariyerlerine odaklanarak söylentilere adeta yanıt verdi.

Justin Bieber, sürpriz bir şekilde yedinci stüdyo albümünü piyasaya sürerken, albümü Hailey'nin de yer aldığı samimi tanıtım fotoğraflarıyla duyurdu. Hailey Bieber da moda dünyasına damga vuran markası Rhode için objektif karşısına geçti.

28 yaşındaki model Hailey Bieber, İspanya'nın gözde tatil destinasyonlarından Mallorca’da gerçekleştirilen çekimde adeta göz kamaştırdı. Rhode’un yeni lip gloss serisi için yapılan fotoğraf çekiminde Hailey, vücudunu saran sarı-beyaz desenli, ip detaylı bikinisiyle büyüledi.

Hailey Bieber çekimlerde! Sarı beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 1

Hailey, çekim boyunca jet ski kullanarak adrenalin dolu pozlar verdi. Stilini, siyah benekli beyaz bir eşarp ve modern güneş gözlükleriyle tamamlayan yıldız, hem enerjik hem de çarpıcı bir görünüm sundu.

Hailey Bieber çekimlerde! Sarı beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 2

Özellikle kumların üzerine uzanarak verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Justin Bieber hailey bieber
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