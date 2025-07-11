Hailey Bieber çekimlerde! Sarı beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Son aylarda evlilikleriyle ilgili ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Hailey ve Justin Bieber çifti, kariyerlerine odaklanarak söylentilere adeta yanıt verdi.

Justin Bieber, sürpriz bir şekilde yedinci stüdyo albümünü piyasaya sürerken, albümü Hailey'nin de yer aldığı samimi tanıtım fotoğraflarıyla duyurdu. Hailey Bieber da moda dünyasına damga vuran markası Rhode için objektif karşısına geçti.

28 yaşındaki model Hailey Bieber, İspanya'nın gözde tatil destinasyonlarından Mallorca’da gerçekleştirilen çekimde adeta göz kamaştırdı. Rhode’un yeni lip gloss serisi için yapılan fotoğraf çekiminde Hailey, vücudunu saran sarı-beyaz desenli, ip detaylı bikinisiyle büyüledi.

Hailey, çekim boyunca jet ski kullanarak adrenalin dolu pozlar verdi. Stilini, siyah benekli beyaz bir eşarp ve modern güneş gözlükleriyle tamamlayan yıldız, hem enerjik hem de çarpıcı bir görünüm sundu.

Özellikle kumların üzerine uzanarak verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.