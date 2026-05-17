Hailey Bieber minik bikinisiyle poz verdi! İddialar gündemdeydi

Hailey Bieber, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı bikini pozlarıyla yeniden gündem oldu. Ünlü model, son dönemde hakkında çıkan Brezilya popo estetiği (BBL) iddialarını yalanlamasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Justin Bieber ile evli olan 29 yaşındaki yıldız, Palm Springs’te havuz kenarında çekilen fotoğraflarında tanga bikinisiyle poz verdi. Paylaşımlar, aynı zamanda sahibi olduğu güzellik markası Rhode’un yeni ürün tanıtımı için yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl Allure Magazine dergisine konuşan Bieber, estetik operasyon yaptırmadığını ve görünümünü değiştirmemek adına kendine söz verdiğini söylemişti.

Fit fiziğini ise haftada dört gün yaptığı antrenmanlara bağlayan ünlü isim, özellikle lunge hareketlerinin etkili olduğunu ifade etmişti.