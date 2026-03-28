Hakan Altun konserinde tekme tokat kavga! Korumalar devreye girdi! Ünlü oyuncu da oradaydı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun dün gece İstanbul'un ünlü mekanlarından birinde sahnedeydi. Seyircisine keyifli anlar yaşatan Hakan Altun'u dinlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Bahar Şahin'de vardı.

Bahar Şahin sosyal medya üzerinden gece boyu paylaşımlar yapmaya devam etti. Eğlendiği anları sık sık paylaşan Şahin son paylaşımlarıyla şaşırttı.

Bahar Şahin ünlü mekanda bir anda kavga çıktığını paylaştı. Ünlü isim paylaşımlarını 'kavga çıktı kavga' notuyla yayınladı. Şahin, bir hayranın sanatçıyla fotoğraf çektirme isteğinin arbedeye dönüşmesine tanıklık etti.

GÜVENLİK BARİKATI AÇILDI

Olay, konser devam ederken bir hayranın Hakan Altun'a ulaşmak için hamle yapmasıyla başladı. Güvenlik barikatını aşmaya çalışan kişiye korumaların sert müdahalede bulunması, bir anda fiziksel kavgaya dönüştü.