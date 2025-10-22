MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hakan Hepcan her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmişti! "Nehir kenarında 2000 metrekare arazili bir ev aldım" diyerek anlattı

Bir döneme damga vuran Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hakan Hepcan artık gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Hakan Hepcan bir dönem ülkeyi terk etti Norveç'te yeni bir hayat kurmaya başladı. Fenomen isim bakın neler yaşamış...

Hakan Hepcan her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmişti! "Nehir kenarında 2000 metrekare arazili bir ev aldım" diyerek anlattı

Vine'da paylaştığı videolarla fenomen haline gelen, müzisyenliğin yanı sıra sunuculuk da yapan Hakan Hepcan bir döneme damga vurdu. Bir kısım onu eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis için bir tweet’inde ‘maymun’ ifadesini kullanmasıyla da tanıyor.

Hakan Hepcan her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmişti! "Nehir kenarında 2000 metrekare arazili bir ev aldım" diyerek anlattı 1

Uzun süredir gözlerden uzak olan Hakan Hepcan'ı Testo Taylan ziyaret etti. Bir dönem Norveçli sevgilisiyle evlenip ülkeyi terk eden Hepcan o hayatına dair şunları söyledi:

Hakan Hepcan her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmişti! "Nehir kenarında 2000 metrekare arazili bir ev aldım" diyerek anlattı 2

"İstanbul'daki sahte hayattan sıkılıp gittim. Evlendim, Norveç'e gittim. Bir sene öncesinde Sırbistan var. Bütün kazandığım parayı Sırbistan’a yatırdım. Nehir kenarında bir ev aldım 2000 metrekare arazili, şarap köyünde. Orada takılırken hatunla tanışıp Norveç'e gittim. Garip bir ülke. Sevdim ama 2-3 sonra sıkmaya başladı. Buradaki hayatım rengarenk, 5 sene yaşadım. Sokaktan insan geçmiyor. Boşandım 1 sene de tek yaşadım."

Hakan Hepcan her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmişti! "Nehir kenarında 2000 metrekare arazili bir ev aldım" diyerek anlattı 3

İSTANBUL'A AYAK BASMADI

İzmir'de yaşayan Hakan Hepcan Sırbistan'daki evi Norveç'ten ev aldığını söyleyip "Onu da sattım, paranın değerini bilen bir adam değilim. Döndüm, İstanbul'a bir kere bile gitmedim,minör bir hayat istiyorum. Tekrar rock müziğe döndüm" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bornozun önünü açıp... Sosyal medya karışınca açıklama geldiBornozun önünü açıp... Sosyal medya karışınca açıklama geldi
Otel iddiası gündemdeydi! Güzel türkücü sonunda patladıOtel iddiası gündemdeydi! Güzel türkücü sonunda patladı

Anahtar Kelimeler:
Testo Taylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.