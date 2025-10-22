Hakan Hepcan her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmişti! "Nehir kenarında 2000 metrekare arazili bir ev aldım" diyerek anlattı

Vine'da paylaştığı videolarla fenomen haline gelen, müzisyenliğin yanı sıra sunuculuk da yapan Hakan Hepcan bir döneme damga vurdu. Bir kısım onu eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis için bir tweet’inde ‘maymun’ ifadesini kullanmasıyla da tanıyor.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Hakan Hepcan'ı Testo Taylan ziyaret etti. Bir dönem Norveçli sevgilisiyle evlenip ülkeyi terk eden Hepcan o hayatına dair şunları söyledi:

"İstanbul'daki sahte hayattan sıkılıp gittim. Evlendim, Norveç'e gittim. Bir sene öncesinde Sırbistan var. Bütün kazandığım parayı Sırbistan’a yatırdım. Nehir kenarında bir ev aldım 2000 metrekare arazili, şarap köyünde. Orada takılırken hatunla tanışıp Norveç'e gittim. Garip bir ülke. Sevdim ama 2-3 sonra sıkmaya başladı. Buradaki hayatım rengarenk, 5 sene yaşadım. Sokaktan insan geçmiyor. Boşandım 1 sene de tek yaşadım."

İSTANBUL'A AYAK BASMADI

İzmir'de yaşayan Hakan Hepcan Sırbistan'daki evi Norveç'ten ev aldığını söyleyip "Onu da sattım, paranın değerini bilen bir adam değilim. Döndüm, İstanbul'a bir kere bile gitmedim,minör bir hayat istiyorum. Tekrar rock müziğe döndüm" dedi.