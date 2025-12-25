MAGAZİN

Uzak Şehir'in Mine'sinden iddialı seçim: Ceketin içine hiçbir şey giymedi

Uzak Şehir dizisinde Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç sezon başında diziden ayrıldı. Mine Kılıç sosyal medyada iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu Mine Kılıç, Uzak Şehir'deki rolü yüzünden çok fazla tepki almıştı. Kılıç, 'Uzak Şehir'in ikinci sezonunda diziden ayrıldı.

Uzak Şehir dizisinde Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç, diziden ayrıldıktan sonra tarzını değiştirmişti.

Mine Kılıç son olarak sosyal medyada iddialı pozlarını paylaştı. Oversize ceketinin içine hiçbir şey giymeyen oyuncunun tarzı dikkat çekti.

Sosyal medyada oyuncuya beğeni yağdı.

İSYAN ETMİŞTİ

Sosyal medyada Alya ve Cihan fanları Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç'a çirkin mesajlar atıyordu. Mine Kılıç ise "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" diyerek isyan etmişti.

