Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkı: 'Liseli âşıklar gibiyiz!'

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun sürpriz aşkı, romantik paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra eski aşkının arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmiyor.

Selin Yağcıoğlu, son paylaşımında sevgilisi Kerem Bürsin'e olan özlemini dile getirerek, ilişkilerini 'liseli âşıklar gibi' olarak tanımladı. Yağcıoğlu, paylaşımında, 'Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan' ifadelerini kullandı.

Bu romantik paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.