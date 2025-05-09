Haklarında soruşturma başlatılmıştı! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıkacak

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında, savcılığa ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle hâkim karşısına çıkacak.

ID İletişim Danışmanlık'ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Barım, gözaltındayken 'tanık' sıfatıyla ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İki ünlü oyuncu, yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4’er yıla kadar hapis talebiyle ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.