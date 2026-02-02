MAGAZİN

Haldun Dormen'in ailesi doğum günü kutladı! Tepkiler gecikmedi

97 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Haldun Dormen’in ölümünden kısa süre sonra Ömer Dormen ve ailesi doğum günü kutladı. Dormen'in torununun yaş gününün kutlanması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Usta sanatçı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Dormen, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetmişti.

Dormen geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlandı. Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ve eşi Ayşe Arman cenazeden kısa süre sonra kızlarının doğum gününü kutladı.

Ancak bu durum sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Haldun Dormen'in oğluna pek çok tepki geldi ve "Bari 40'ını bekleseydiniz" yorumları yapıldı.

Gelen tepkiler sonrası sessiz kalamayan Ömer Dormen sosyal medyada gelen "Geçen hafta dedesini, babasını, kayınbabasını gömen sanki siz değilsiniz bu kadar mutluluk pozu fazla" yorumuna şu yanıtı verdi:

"Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirseniz sevinirim.”

