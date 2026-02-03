MAGAZİN

Pınar Altuğ'un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı

Bir döneme damga vuran “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Pınar Altuğ, oyuncu eşi Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim şimdi de cam tavanlı eviyle adından söz ettirdi. Altuğ'un evindeki lüks detaylar herkesi hayran bıraktı.

Öznur Yaslı İkier

1994 Miss Turkey güzeli olarak adını duyuran ve “Çocuklar Duymasın” dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çift YouTube üzerinden birlikte videolar çekiyorlar.

Pınar Altuğ un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı 1

Samimi halleriyle dikkat çeken ünlü çift cam tavanlı evleriyle de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pınar Altuğ un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı 2

Evinin bir köşesinde cam tavan olduğu görülen Pınar Altuğ'un seçimleri takipçilerinden tam not aldı.

Pınar Altuğ un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı 3

Evinde genel olarak açık tonlar tercih eden Altuğ'a sosyal medyada 'çok ferah', 'en güzel ünlü evi', 'çok ama çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Altuğ un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı 4

Pınar Altuğ un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı 5

Pınar Altuğ un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı 6

