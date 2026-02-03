Pınar Altuğ'un cam tavanlı evi gündem oldu! Lüks detaylar hayran bıraktı

1994 Miss Turkey güzeli olarak adını duyuran ve “Çocuklar Duymasın” dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çift YouTube üzerinden birlikte videolar çekiyorlar.

Samimi halleriyle dikkat çeken ünlü çift cam tavanlı evleriyle de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Evinin bir köşesinde cam tavan olduğu görülen Pınar Altuğ'un seçimleri takipçilerinden tam not aldı.

Evinde genel olarak açık tonlar tercih eden Altuğ'a sosyal medyada 'çok ferah', 'en güzel ünlü evi', 'çok ama çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.