Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Meli Bendeli tahliye oldu

“Çukur” dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet geçiş sürecinde pek çok ameliyat olan ama süreci işsiz kaldığı için tamamlayamayan ünlü oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

Oyuncu bu süreçte adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Meli Bendeli müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"BEN İYİYİM"

Meli Bendeli tahliye oldu ve hemen sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Oyuncu "Ben tahliye oldum merak edenler için merak etmeyin iyiyim" dedi.

Meli Bendeli daha önceki açıklamalarında zor günler yaşadığını söyleyerek "Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım. Cinsiyet uyum sürecimi tamamlamak için ameliyat olmam gerekmektedir ve bu ameliyatın maddi yükümlülüklerini karşılayabilmek için kendi mesleğimi icra edememem nedeniyle sosyal medyadan kazanç sağlamaktayım" demişti.