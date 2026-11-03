Halef: Köklerin Çağrısı final mi yapıyor? İddialar peş peşe geldi

Perşembe akşamları NOW TV ekranında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için iddialar peş peşe geldi. Yapılan görüşmelerin ardından dizinin 44. bölümde ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

HALEF BİTİYOR MU?

Bir süredir final yapacağı konuşulan Halef için yeni bir iddia daha dikkat çekti. Son dönemde başrol oyuncu Biran Damla Yılmaz ve eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasında yaşanan gerilimin final sürecinde etkili olduğu konuşulmaya başlandı.

Ayrıca dizinin finalinde reyting performansının da etkili olduğu konuşuluyor. Yapım şirketinin devam etme isteğine rağmen kanal yönetiminin final kararında ısrarcı olduğu iddiaları da gündeme geldi.

Halef'in final iddialarına dair henüz resmi açıklama ise gelmedi.

BAŞROL AYRILIĞI YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun iddialı dizisi yeni sezona düşük reytingle başladı. Dizinin yeni sezonunda başrol Aybüke Pusat yer almadı.