Halil Ergün emekli maaşına isyan etti: "Utanç verici! 19 bin ne ya?"

Gözler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını beklerken Halil Ergün'den sert bir yorum geldi. Bir davette soruları yanıtlayan Halil Ergün emekli maaşına dair tepkisiyle gündem oldu.

Halil Ergün emekli maaşına isyan etti: "Utanç verici! 19 bin ne ya?"

En düşük emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 16.881 TL. Yasal düzenleme yapılmadığı takdirde kök aylığı düşük olan emekliler bu ücreti almaya devam edecek.

Normal şartlarda 16.881 TL olan en düşük emekli aylığına %12.19’luk enflasyon farkı eklendiği zaman yeni taban maaş 18.939 TL’ye yükseliyor.

"BUGÜN 5 DOMATESE..."

Bu duruma dair usta oyuncu Halil Ergün'den sert bir yorum geldi. Gece Muhabiri Halil Ergün'e milletvekili maaşlarının 273 bin lira olması ve emekli maaşlarının 19 bin liraya yaklaşmamasına dair bir soru yöneltti.

"Utanç verici! 19 ne ya?" diyen Halil Ergün, "Ben bugün daha önce alışveriş yaptığım bir yerden 5 tane büyük domatese 450 TL verdim. Ne yapacak o insanlar ya?" diyerek isyan etti.

Fenomen dizi yayınlanmıyor! Yayın akışında yer almadı Fenomen dizi yayınlanmıyor! Yayın akışında yer almadı
Mina Demirtaş'ı ikna eden proje! Yakışıklı oyuncuyla...Mina Demirtaş'ı ikna eden proje! Yakışıklı oyuncuyla...

