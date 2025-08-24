Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu! Kıvanç Tatlıtuğ dostunun ardından paylaştı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait isimli tekneyle denize açılmıştı. Kendisinden haber alınamayan Yukay için 19 gündür arama çalışmaları sürüyordu.

Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade vermişti. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrılmıştı.

Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katılan ve en son konuştuğu kişi olan Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşının cenazesinin bulunmasının ardından açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıtuğ, "Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı.

Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize sonsuz teşekkürler." dedi.