MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu! Kıvanç Tatlıtuğ dostunun ardından paylaştı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı tekknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Tekne enkazının bulunduğu bölge yakınlarında 68 metre derinlikte bulunan Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'dan da paylaşım geldi.

Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu! Kıvanç Tatlıtuğ dostunun ardından paylaştı
Kubra Akalın

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait isimli tekneyle denize açılmıştı. Kendisinden haber alınamayan Yukay için 19 gündür arama çalışmaları sürüyordu.

Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade vermişti. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu dostuna bu sözlerle veda etti Ünlü oyuncu dostuna bu sözlerle veda etti

Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katılan ve en son konuştuğu kişi olan Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşının cenazesinin bulunmasının ardından açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıtuğ, "Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı.

Halit Yukay ın cansız bedeni bulundu! Kıvanç Tatlıtuğ dostunun ardından paylaştı 1

Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize sonsuz teşekkürler." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu dostuna bu sözlerle veda ettiÜnlü oyuncu dostuna bu sözlerle veda etti
Kardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadıKardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadı

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

"Çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim" deyince tepki çekti

"Çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim" deyince tepki çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.