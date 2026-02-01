MAGAZİN

Halle Berry'den cinsel perhiz itirafı: 4 yıl boyunca...

Hollywood’un Oscar’lı yıldızı Halle Berry, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamayla gündem oldu. 59 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisi Van Hunt ile tanışmadan önce tam dört yıl boyunca bilinçli olarak cinsel perhiz (bekârlık) yaşadığını açıkladı.

Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızı Halle Berry, aşk ve ilişkiler üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminde. 59 yaşındaki oyuncu, son boşanmasının ardından kendisiyle baş başa kalmayı seçtiğini, dört yıl boyunca cinsel ve duygusal olarak ilişkilerden uzak durduğunu söyledi.

Ünlü oyuncunun cinsel perhiz itirafı gündem oldu. Üç kez evlilik yapan Berry; eski beyzbolcu David Justice, şarkıcı-söz yazarı Eric Benét ve Fransız oyuncu Olivier Martinez ile olan evliliklerinden sonra uzun bir içe dönüş sürecine girdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, The Times gazetesine verdiği röportajda bu kararı neden aldığını şu sözlerle anlattı:

“Gerçekten kendimle baş başa kalmam gerekiyordu. Yalnız kalmalı, büyümeli, düşünmeli ve kendi değerimi fark etmeliydim. Doğru kişi gelmezse, hayatımı tek başıma sürdüreceğime karar verdim. Ve bunun da tamamen normal olduğunu kabullendim.”

Berry, 2020 yılında Covid-19 pandemisi sırasında müzisyen Van Hunt ile tanıştığını ve uzun süre yalnızca mesajlaşarak iletişim kurduklarını belirtti. Altı ay boyunca yüz yüze gelmediklerini söyleyen oyuncu, ilk buluşmalarında ise aralarındaki bağın anında oluştuğunu ifade etti.

