MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Haluk Bilginer hayranı elini öpmek isteyince engel olup uyardı

Sekizinci Aile dizisi ve Yan Yana filmiyle adından söz ettiren Haluk Bilginer sokakta hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu bir hayranının elini öpmese engel oldu. O anlar gündem oldu.

Haluk Bilginer hayranı elini öpmek isteyince engel olup uyardı

Şu sıralar Feyyaz Yiğit ile başrolde olduğu Yan Yana filmiyle adından söz ettiren Haluk Bilginer sokakta görüntülendi.

Haluk Bilginer, hayranlarının fotoğraf isteğini kırmadı. Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre oyuncu Bilginer, bazı sevenleriyle de sohbette etti.

Haluk Bilginer’in bir hayranı sanatçının elini öpmeye çalıştı. Elini çekmeye çalışan sanatçı, “Baban hariç kimsenin elini öpme” diyerek, hayranını uyardı. Bilginer’in hayranı ise, “Babam rahmetli oldu” karşılığını verdi.

Haluk Bilginer hayranı elini öpmek isteyince engel olup uyardı 1

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Mynet Anket Haluk Bilginer'in Tavrı Konusunda Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sanatçının yaklaşımı doğru
Gereksiz bir hareket olmuş!
Bu anket 11 saat 8 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözyaşlarını tutamadı! Eşi teselli etmeye çalıştı Gözyaşlarını tutamadı! Eşi teselli etmeye çalıştı
Hintli milyarderin kızının düğününde olay kıyafet! Arkasını dönünce...Hintli milyarderin kızının düğününde olay kıyafet! Arkasını dönünce...

Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.