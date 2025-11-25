Haluk Bilginer hayranı elini öpmek isteyince engel olup uyardı

Şu sıralar Feyyaz Yiğit ile başrolde olduğu Yan Yana filmiyle adından söz ettiren Haluk Bilginer sokakta görüntülendi.

Haluk Bilginer, hayranlarının fotoğraf isteğini kırmadı. Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre oyuncu Bilginer, bazı sevenleriyle de sohbette etti.

Haluk Bilginer’in bir hayranı sanatçının elini öpmeye çalıştı. Elini çekmeye çalışan sanatçı, “Baban hariç kimsenin elini öpme” diyerek, hayranını uyardı. Bilginer’in hayranı ise, “Babam rahmetli oldu” karşılığını verdi.

