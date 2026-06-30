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Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil tutuklandı!

CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil tutuklandı.

Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil tutuklandı!

Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan 3. dalga operasyonda çok sayıda gözaltı vardı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de gözaltına alınmıştı.

Burak Doğan'ın x paylaşımına göre Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil tutuklandı.

Öte yandan Şile Belediyesi’ne yönelik 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
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