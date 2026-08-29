'Ülkeyi terk ediyorlar' denmişti! Hazal Kaya ve Ali Atay son noktayı koydu

AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sık sık gündeme gelen Hazal Kaya’nın yurt dışına yerleşeceği konuşulmuştu. Hazal Kaya eşi Ali Atay ile birlikte katıldığı bir etkinlikte yurtdışında yaşayıp yaşamayacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü çift, uluslararası projelerde yer alabilmek için Amsterdam’da yeni bir şirket kurduklarını belirterek Türkiye ve Hollanda’ya sık sık ziyarette bulunacaklarını duyurdu.

Atay, “Hollanda’ya tamamen yerleşme gibi bir durum yok. Çalışacağımız zaman gidip, kalacağımız bir yer. Yatırımı çocuklara yapıyoruz” dedi.

Çocuğunun okula başlayacağını dile getiren Hazal Kaya ise “Evde bir tane benden, bir tane Ali’den var. Arkadaş gibiler. Fiko okula başlayacak, veli olmak çok zormuş” dedi.