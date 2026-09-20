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Tuba Büyüküstün'ün Sultana'daki direk dansı olay oldu!

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya gibi isimlerin yer aldığı Sultana yayınlandı. Sultana filminde Tuba Büyüküstün'ün erotik direk dansı ise sosyal medyayı salladı.

Tuba Büyüküstün'ün Sultana'daki direk dansı olay oldu!

Başrolünde Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı iddialı yerli yapım Sultana, 17 Eylül tarihinden itibaren yalnızca Prime Video platformunda izleyiciyle buluştu. Sultana'dan kareler sosyal medyada gündeme geldi.

Özellikle Tuba Büyüküstün'ün direk dansı yaptığı sahne adından söz ettirdi. Erotik dansıyla rolünün hakkını veren oyuncuya yorum yağdı.
Tuba Büyüküstün ün Sultana daki direk dansı olay oldu! 1

Sosyal medyada sahneleri fazla cesur bulup eleştirenler olduğu kadar ünlü ismin oyunculuğuna beğeni yorumları da vardı. Tuba Büyüküstün için "Ezber bozmuş" yorumları da yapıldı.

Tuba Büyüküstün ün Sultana daki direk dansı olay oldu! 2

SULTANA OYUNCULARI

Tuba Büyüküstün'e kadroda Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca filmin kadrosunda Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer de dikkat çekiyor.

Tuba Büyüküstün ün Sultana daki direk dansı olay oldu! 3

SULTANA KONUSU NEDİR?

Sultana filmi yayınlanır yayınlanmaz adından söz ettirdi. İstanbul'un en ünlü ve ışıltılı gece kulübü Sultana'da geçen çarpıcı bir kadın dayanışması ve rekabet hikayesini anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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