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Pazar Gezmesi'ne katılan Pınar Eliçe kaç yaşında?

1990'lı yılların efsanevi gazino sahnesine damgasını vuran ünlü sanatçı Pınar Eliçe'nin hayatı, yaşı, kariyer yolculuğu ve özel yaşamına dair merak edilen detaylar gündemde yer alıyor.

Pazar Gezmesi'ne katılan Pınar Eliçe kaç yaşında?

Pınar Eliçe, Pazar Gezmesi programına konuk olunca yeniden internet kullanıcılarının odak noktası haline geldi. Arama motorlarında sıkça 'Pınar Eliçe kaç yaşında?' ve 'Pınar Eliçe kimdir?' soruları araştırıldı.

PINAR ELİÇE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Yugoslavya'da doğan Pınar Eliçe, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Sanatçı bir aileden gelen Eliçe, eski bir şarkıcı olan annesi Güneş Eliçe'nin teşvikiyle müzik ve sahne dünyasına oldukça genç yaşlarda adım attı.

Pazar Gezmesi ne katılan Pınar Eliçe kaç yaşında? 1

1990'lı yıllara gelindiğinde Türk eğlence sektörünün kalbi sayılan Maksim Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başlayan Pınar Eliçe, dönemin en popüler figürlerinden biri haline geldi.

Eliçe son yıllarda magazin yorumculuğu yaparak gündeme geliyordu.

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Pınar Eliçe
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